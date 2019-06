Egitto: al Sisi, inferto un duro colpo alle infrastrutture del terrorismo

- L'Egitto ha inferto un duro colpo alle infrastrutture dei gruppi terroristici. Lo ha affermato il presidente egiziano, Abdul-Fattah al Sisi, in un discorso televisivo in occasione del 6 ° anniversario della rivolta del 30 giugno che ha rovesciato il presidente Mohamed Morsi e la Fratellanza musulmana dal potere il 3 luglio 2013. "Siamo riusciti a colpire le infrastrutture dei gruppi terroristici che hanno cercato di esaurire lo stato egiziano, così abbiamo avviato l'operazione militare globale nel Sinai per eliminare le forze dell'oscurità e del male", ha detto al Sisi. "Siamo riusciti con la forza di Allah e la determinazione degli egiziani, della polizia e delle forze armate, a proteggere la nostra preziosa patria dal cadere nella trappola del caos e dei conflitti", ha proseguito. Al Sisi fa anche riferimento alle riforme economiche che dicono "abbiamo posto basi potenti per l'economia moderna e avanzata, abbiamo affrontato la recessione e preso decisioni difficili per ricostruire l'economia".(Res)