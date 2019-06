Migranti: Fratoianni (Si) su Sea Watch, sul web fotomontaggi, falsità e minacce, saranno denunciati

- Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, pubblica una foto su Facebook e commenta: "Continua a girare sul web un ridicolo, stupido, oltraggioso fotomontaggio, secondo cui nei giorni scorsi con gli altri parlamentari sulla Sea Watch3 stavamo banchettando. Tutto per continuare ad alimentare l'idea della crociera comoda, mentre in mare si muore. Lo dico chiaramente - prosegue - provo pena per quelle bestie che si sono inventate uno schifo simile. Pessimi e ridicoli, dovete arrendervi - conclude Fratoianni - non l'avrete vinta voi". In questi ultimi giorni si stanno intensificando sul web, su Facebook e Twitter insulti, minacce e palesi falsificazioni contro l'onorevole Fratoianni - spiega una nota -. È evidente che, sia l'autrice del fotomontaggio, sia i responsabili di queste azioni, saranno denunciati all'autorità giudiziaria. (Rin)