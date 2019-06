Universiade: De Luca, alberghi pieni, più turisti, più economia e più lavoro a Napoli e in Campania

- Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, scrive su Facebook: "Lo sforzo economico della regione Campania e quello organizzativo per la 'Napoli 2019 Summer Universiade', pur tra le difficoltà, inizia a far registrare i risultati che speravamo". E poi elenca: "Alberghi pieni, più turisti, più economia e più lavoro a Napoli e in Campania. Avanti così per consolidare questi risultati", conclude De Luca. (Rin)