Venezuela: stampa, governo e opposizione potrebbero riprendere negoziati la prossima settimana

- I negoziati per porre fine alla crisi politica in Venezuela potrebbero riprendere la prossima settimana. Lo riferisce la stampa venezuelana sulla base di fonti delle diverse parti – il governo di Nicolas Maduro e l’opposizione guidata da Juan Guaidò – informate sugli sviluppi della trattativa. Le parti non hanno confermato ufficialmente, anche se il presidente Maduro questa settimana ha assicurato che i colloqui di pace andranno avanti. I due precedenti incontri sono stati ospitati dalla Norvegia; sarà il governo norvegese a decidere la sede del prossimo: potrebbe tenersi a Oslo, ma circola anche l’ipotesi delle Barbados. (segue) (Brb)