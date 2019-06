Venezuela: stampa, governo e opposizione potrebbero riprendere negoziati la prossima settimana (2)

- Guaidò, presidente dell’Assemblea nazionale, il parlamento, e autoproclamatosi capo di Stato ad interim, riconosciuto da decine di paesi, ha minimizzato la possibilità di una svolta, ponendo come condizione la convocazione di elezioni presidenziali anticipate, alla quale il presidente in carica si è sempre opposto. Il leader dell’opposizione, però, si trova in una situazione di stallo: secondo un sondaggio pubblicato all’inizio di giugno da Datincorp, il 36 per cento dei connazionali lo riconosce come presidente, contro il 49 per cento di febbraio. (segue) (Brb)