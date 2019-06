Venezuela: stampa, governo e opposizione potrebbero riprendere negoziati la prossima settimana (3)

- Ad alimentare le congetture sulla possibilità di una ripresa dei negoziati c’è la decisione del governo venezuelano di liberare 59 detenuti colombiani arrestati quasi tre anni fa, con l’accusa di far parte a una cellula terroristica e paramilitare coinvolta in manifestazioni antigovernative a Caracas. Il rilascio è avvenuto ieri, dopo la richiesta dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, in vista in Venezuela la scorsa settimana; l’Alto commissariato, a sua volta, era stato sollecitato a intervenire dal ministero degli Esteri di Bogotà. (Brb)