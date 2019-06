M5s: unica corrente quella di cittadini, allontaniamo chi chiede poltrone

- Il Movimento cinque stelle sul suo account Facebook sostiene che l'unica corrente al suo interno è "quella dei cittadini" ed esclude vi siano al suo interno correnti o spartizioni di poltrone. "No grazie, non siamo mica il Pd", attaccano per poi spiegare: "Continuiamo a leggere di fantasiose ricostruzioni anche sul fatto che qualcuno stia proponendo posti nel Movimento per cercare una pace interna o accontentare qualche corrente. Pura mitologia. Quando capiranno che il Movimento è diverso dagli altri? - proseguono - Che sia chiaro: se qualcuno non fa altro che chiedere poltrone, pensando di avere a che fare con un vecchio partito, viene allontanato. Sono logiche che ovviamente non ci appartengono e mai ci apparterranno. Non devono nemmeno sfiorarci". (Rin)