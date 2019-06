Medio Oriente: l'Egitto chiude valico di Rafah per anniversario caduta Morsi

- Le autorità egiziane hanno chiuso oggi il valico di Rafah ai confini con la Striscia di Gaza in entrambe le direzioni, n occasione del 6 ° anniversario della rivolta del 30 giugno che ha portato alla caduta del presidente Mohammed Morsi. Lo riporta il quotidiano "el Masry el Youm". Il valico sarà riaperto domani mattina per consentire il passaggio dei palestinesi da entrambe le parti, nonché i casi umanitari e l'accesso di aiuti umanitari all'enclave palestinese. Il governo del Cairo ha annunciato oggi un giorno di festa per celebrare l'anniversario della rivolta del 30 giugno che ha rovesciato il presidente Morsi e della Fratellanza musulmana nel luglio 2013. (Res)