Bielorussia: Putin arrivato oggi a Minsk per assistere a chiusura Giochi europei

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, è arrivato oggi a Minsk, in Bielorussia, per prendere parte alla cerimonia di chiusura della seconda edizione dei Giochi europei, una manifestazione sportiva interdisciplinare per atleti del Vecchio Continente. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tass”. Stando alle informazioni diffuse, il capo dello Stato russo è stato invitato alla cerimonia di oggi dal suo omologo, Aleksander Lukashenko, lo scorso 25 giugno. (segue) (Res)