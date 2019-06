Bielorussia: Putin arrivato oggi a Minsk per assistere a chiusura Giochi europei (2)

- L’importanza dei Giochi europei, che si sono svolti dal 21 fino al 30 giugno di quest’anno, per la Bielorussia è stata precedentemente sottolineata dal ministro dello Sport e del Turismo del paese esteuropeo, Sergej Kovalchuk. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il capo del dicastero bielorusso ha affermato che i Giochi diventeranno un evento politico e sociale positivo nella storia della nazione ex sovietica. Come riferisce un comunicato stampa, nel 2016 la Bielorussia è stata scelta come paese ospitante dei Giochi grazie alla sua ben sviluppata infrastruttura sportiva, alla grande esperienza nell'accogliere gare internazionali di alto livello e a un team di professionisti altamente qualificati. (segue) (Res)