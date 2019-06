Bielorussia: Putin arrivato oggi a Minsk per assistere a chiusura Giochi europei (3)

- "Siamo orgogliosi di ospitare la seconda edizione dei Giochi europei e, in occasione di questo prestigioso evento, a partire dal 27 luglio 2018, la Bielorussia ha rivisto la propria procedura relativa ai visti, permettendo ai cittadini di oltre 80 nazioni di accedere al paese attraverso l'aeroporto internazionale di Minsk senza dover richiedere il visto. Inoltre, dal 10 giugno al 10 luglio di quest'anno, ai turisti in possesso di un biglietto valido per i Giochi, sarà consentito l'ingresso in Bielorussia senza visto", ha spiegato il ministro Kovalchuk lo scorso 8 maggio. George Katulin, amministratore delegato del Minsk European Games Organising Committee (Megoc) ha commentato: "Il nostro obiettivo principale non è solo quello di organizzare una competizione sportiva ad altissimo livello per 15 diverse discipline sportive, ma è anche dar vita al più importante evento europeo dell'anno, dando risalto alla Bielorussia, paese in grado di unire le nazioni in uno spirito di cooperazione, pace e amicizia". (segue) (Res)