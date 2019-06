Bielorussia: Putin arrivato oggi a Minsk per assistere a chiusura Giochi europei (4)

- Secondo le stime annunciate in precedenza da Mikhail Portnoi, vice ministro dello Sport e del Turismo bielorusso, per questa seconda edizione dei Giochi europei il paese ha accolto circa 30 mila turisti stranieri. In vista di questa affluenza turistica, il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha siglato un decreto che consente l'ingresso senza visto dal 20 maggio al 10 luglio 2019 per i partecipanti e gli organizzatori dei Giochi, e dal 10 giugno al 10 luglio 2019 per i turisti stranieri in possesso di accredito o biglietti per gli eventi sportivi. Inoltre, le autorità cittadine di Minsk hanno assegnato durante i Giochi circa duemila camere per turisti e fan. (segue) (Res)