Bielorussia: Putin arrivato oggi a Minsk per assistere a chiusura Giochi europei (5)

- In quanto sede delle competizioni sportive internazionali di questo evento dalla portata globale, la Bielorussia darà prova delle sue capacità di paese ospitante. Alcune delle più grandi e importanti strutture sportive hanno ospitato la seconda edizione dei Giochi, tra cui l'iconico Dinamo Stadium, che è stato inaugurato negli anni Trenta e recentemente ristrutturato quale simbolo di un nuovo corso per la Bielorussia. Minsk ha anche acquisito popolarità nel panorama sportivo internazionale come Paese ospitante ideale grazie all'ampia capacità di infrastrutture sportive, alla calda ospitalità e alla sua posizione unica. Inoltre, la capitale della Bielorussia ospiterà a settembre 2019 una sorta di sfida Ryder Cup in versione atletica leggera tra Europa e Stati Uniti e il campionato mondiale della Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (Iihf) a maggio 2021. (segue) (Res)