Roma: maxi controlli polizia nel weekend in periferie e in zone movida (2)

- Sei persone sono state accompagnate in ufficio, 5 sottoposte a misure cautelari/ardom, 1 indagata in stato di libertà, 4 indagate in stato di arresto. Ancora, 1 persona è risultata inottemperante all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, 2 sono state segnalate, per 4 sono stati svolti controlli sugli arresti domiciliari. Sono invece 63 i veicoli controllati, 1 il sequestro amministrativo effettuata e una la patente ritirata su 5 posti di controllo messi in atto. Nove le contestazioni al codice della strada. Nel centro della Capitale i servizi hanno interessato la zona di Ponte Milvio, luogo di aggregazione di numerose persone e, soprattutto nel periodo estivo, caratterizzata dalla cosiddetta "movida". Qui l'attività ha riguardato, prevalentemente, la prevenzione dei reati legati all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ma attenzione è stata rivolta, anche, al controllo degli esercizi commerciali e all'eventuale somministrazione di sostanze alcoliche a soggetti di età giovane. Nell’ambito di questa attività sono stati 6 i posti di controllo, 63 le persone identificate di cui 7 stranieri e 4 con precedenti di polizia, 30 i veicoli controllati, 2 le contestazioni al codice della strada e 5 gli esercizi commerciali controllati di cui 1 sanzionato. (Rer)