Libia: parlamento dichiara 3 giorni di lutto per vittime ospedale Gharyan

- La Camera dei rappresentanti libica (parlamento di Tobruk) ha dichiarato 3 giorni di lutto nel paese "per le anime di coloro che hanno dato alla patria la loro vita pura per garantire sicurezza e stabilità al popolo libico e liberarla dal terrorismo, dall'estremismo e dalle codarde bande criminali", riferendosi alla presunta uccisione da parte delle forze di Tripoli di soldati di Haftar presenti nell'ospedale di Gharian. "La Camera dei Rappresentanti saluta i martiri del paese dai ranghi dell'Esercito nazionale libico e della polizia nella sua lotta contro il terrorismo e l'estremismo e le milizie canaglia che sono state tradite dalle milizie e dalle bande criminali nella città di Gharyan sostenute da il governo di Fayez al-Sarraj, la Turchia e il Qatar", ha detto il parlamento libico con sede a Tonbruk in una nota. Giovedì scorso l'Esercito nazionale libico (Lna), ha accusato le forze del governo di accordo nazionale di esecuzioni di massa di prigionieri nella città di Gharian, a sud-ovest di Tripoli. (Res)