Asti: lunedì e mercoledì ecocentro chiuso al pubblico

- Lo sportello Ecocentro della sede Asp di corso Don Minzoni 86, ad Asti, resterà chiuso lunedì 1 luglio e mercoledì 3 luglio per interventi tecnici sulla procedura informatica per il rilascio delle tessere. A partire da giovedì 4 luglio lo sportello tornerà ad essere operativo con il consueto orario: 14,30-16,00. Per informazioni, telefonare al numero 0141.434611.(Rpi)