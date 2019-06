Corea del Nord-Usa: incontro Kim-Trump organizzato in tempi rapidi

- L’incontro odierno tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, è stato organizzato rapidamente dopo il messaggio su Twitter del presidente Usa, che da Osaka, in Giappone, dove si trovava per il summit dei capi di Stato e di governo del G-20, aveva manifestato la sua disponibilità: “Lo incontrerei al confine/zona demilitarizzata solo per stringergli la mano e salutarlo”. Secondo Trump, riferisce la stampa sudcoreana, le diplomazie di Washington e Pyongyang hanno negoziato i dettagli dopo che lui ha lanciato l’idea. L’annuncio è giunto dopo il vertice bilaterale tra Stati Uniti e Corea del Sud. (segue) (Git)