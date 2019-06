Corea del Nord-Usa: incontro Kim-Trump organizzato in tempi rapidi (2)

- Nella conferenza stampa congiunta tenuta con l’omologo sudcoreano, Moon Jae-in, comunque, Trump ha commentato in modo cauto l’incontro con Kim, il terzo dopo quelli di Singapore, nel giugno 2018, e di Hanoi, nel febbraio di quest’anno. “È solo un passo, potrebbe essere un passo importante o no. Ma ciò che stiamo facendo oggi è un passo e probabilmente un passo nella giusta direzione”, ha dichiarato. Riguardo a un quarto incontro, ha detto: “Vediamo che cosa succede oggi prima di cominciare a pensarci”. Trump ha ribadito di non avere fretta. Inoltre, ha ripetuto di non considerare un fallimento il secondo incontro con Kim, quello ospitato dal Vietnam. (Git)