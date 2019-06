Flat tax: Brunetta (FI), governo dovrà rinunciarvi e aumentare Iva per evitare procedura infrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile economico di Forza Italia, Renato Brunetta, osserva in una nota: "La Flat tax, tanto cara non solo a Salvini, ma all'intero centrodestra, alla fine, non si farà. Al G20 di Osaka, infatti - prosegue il parlamentaee azzurro -, il presidente del consiglio Giuseppe Conte porta a casa, forse, la promessa di veder evitata la procedura di infrazione per debito eccessivo che potrebbe scattare da martedì, a patto, però, di sistemare i saldi di bilancio per il 2020 attraverso l'aumento delle aliquote Iva e la rinuncia, appunto, alla Flat tax, oltre che ad effettuare la manovra correttiva per sistemare quelli del 2019, che verrà approvata domani con la votazione del bilancio di assestamento, nel quale saranno tagliate le dotazioni per le due misure bandiera e fallimentari del governo, Reddito di cittadinanza e Quota 100".(Com)