Coree: Consiglio federale, soluzione a crisi penisola impossibile senza Russia e Cina

- Una soluzione duratura alla crisi nella penisola coreana è impossibile senza la partecipazione della Federazione Russa e della Cina. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Commissione Affari esteri del Consiglio federale (camera alta del parlamento di Mosca), Konstantin Kosachev, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Una denuclearizzazione efficiente non ci sarà senza garanzie da parte di Washington, questo è indubbio: detto ciò, riteniamo comunque che una soluzione duratura alla crisi non sia possibile senza il coinvolgimento delle autorità di Mosca e Pechino”, ha detto il funzionario russo, aggiungendo che l’incontro di oggi tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un è senza dubbio un segnale positivo che contribuisce ad alleviare le tensioni nella regione. (segue) (Rum)