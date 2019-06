Unesco: ministero Ambiente, dossier su Alpi marittime ritirato non per scelta unilaterale, verrà ripresentato

- In merito alle notizie diffuse in queste ore secondo cui il ministero dell’Ambiente avrebbe ritirato dalla candidatura Unesco il dossier delle Alpi marittime, presentato dal precedente governo insieme con Francia e Principato di Monaco, si precisa quanto segue. Il dossier è stato giudicato del tutto negativamente dai valutatori dell'Unesco, in quanto privo dei requisiti richiesti per poter essere iscritto. Dopo il giudizio negativo, il ministero dell’Ambiente italiano ha contattato i promotori della candidatura e le regioni Piemonte e Liguria, e ha informato il ministero degli Affari esteri della volontà di non ritirare il dossier ma di avviare un negoziato per cambiare l'esito della valutazione. Ma il ministero degli Affari esteri ha informato il dicastero dell'Ambiente che Francia e Principato di Monaco volevano ritirare il dossier. Trattandosi di una candidatura multinazionale, la decisione di due Stati su tre diventa dirimente. (segue) (Com)