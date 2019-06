Difesa: Trenta, recupera in fretta Danilo, sei eroe che ha salvato una vita

- Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, su Facebook scrive "Forza Danilo" e poi spiega: "Danilo è un maresciallo capo dei Carabinieri e ieri mattina stava passeggiando con suo figlio ad Anzio, sulla spiaggia, quando le urla provenienti dal mare hanno richiamato la sua attenzione. Una donna stava annegando. Danilo ha lasciato la mano del bambino e si è tuffato in acqua nuotando come un campione olimpico portando la donna sino alla boa più vicina. Li', in balia delle onde, hanno atteso l'arrivo dei soccorsi mentre il maresciallo rasserenava la donna. Giunti in spiaggia - continua il ministro - anche Danilo ha avvertito un malore ed è stato soccorso. Forza Danilo, recupera in fretta e ritrova le energie anche grazie al calore di tutti noi. Hai salvato una vita, sei un eroe e quegli alamari davvero li hai cuciti sulla pelle perché non si potrebbe spiegare altrimenti la forza e il tuo infinito coraggio", conclude Trenta. (Rin)