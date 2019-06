Libia: portavoce Lna, la battaglia di Tripoli continuerà fino all'eliminazione delle milizie

- La battaglia di Tripoli continuerà "fino all'eliminazione delle milizie armate". Lo ha detto Ahmed al-Mismari, portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna) guidato da Khalifa Haftar, riferendosi alle forze del Governo di accordo nazionale guidato da Fayez al-Sarraj."Le milizie hanno subito una grande sconfitta oggi nelle aree di Ain Zara e Wadi al-Rabeea, e sono state schiacciate e hanno subito pesanti perdite in vite umane e attrezzature", ha detto al-Mismari durante la conferenza stampa di ieri sera da Bengasi. "L'aeronautica della Lna ha effettuato diversi raid sulle posizioni delle milizie in Gharian, che hanno causato pesanti perdite tra i loro ranghi", ha detto. Al-Mismari ha anche aggiunto che "le unità della Lna hanno respinto un attacco delle milizie al-Sarraj sostenute dai droni turchi a Tripoli". "L'Lna non permetterà la presenza di alcun terrorista a Gharian", ha detto, sottolineando che "ci stiamo preparando all'operazione per il ritorno a Gharian, che farà rimpiangere alle milizie il giorno in cui hanno pensato di entrare in città", ha concluso. (Lit)