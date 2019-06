Armenia: presidente Sarkissian oggi in Bielorussia per chiusura Giochi europei

- Il presidente armeno, Armen Sarkissian, partirà oggi alla volta della Bielorussia per una visita di lavoro nel paese esteuropeo. Lo riferisce il portale d’informazione “News.am”, riprendendo un comunicato diffuso dal servizio stampa della presidenza di Erevan. Stando alle informazioni diffuse, il capo dello Stato armeno prenderà parte alla cerimonia di chiusura della seconda edizione dei Giochi europei che si sono svolti a Minsk dal 21 al 30 giugno di quest’anno. In aggiunta, riferisce la stampa del paese caucasico, Sarkissian ha in programma un incontro con l’omologo bielorusso, Aleksander Lukashenko, e una visita presso le maggiori istituzioni scolastiche e scientifiche del paese. (Res)