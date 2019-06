India: Jammu e Kashmir, militante ucciso da forze di sicurezza nel distretto di Budgam

- Un militante separatista è stato ucciso oggi in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza nel distretto di Budgam nello Stato indiano di Jammu e Kashmir. Lo ha reso noto la polizia statale. Lo scontro è avvenuto nell’area di Bugam dove era in corso un’operazione di perlustrazione sulla base di segnalazioni di informatori sulla presenza di sospetti. Secondo la ricostruzione ufficiale, le forze di sicurezza hanno risposto al fuoco aperto dai militanti. Sull’identità e l’affiliazione della vittima sono ancora in corso accertamenti. Sul posto sono state recuperate armi e munizioni. Nello stesso distretto, a Kanipora, un altro militante è stato ucciso in circostanze analoghe l’altro ieri. (segue) (Inn)