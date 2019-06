Kosovo-Francia: premier Haradinaj incontra il primo luglio a Parigi ministro Castaner

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha annunciato una visita a Parigi il prossimo primo luglio, per incontrare il ministro degli Interni francese, Christophe Castaner. Al centro della visita sarà la questione della liberalizzazione dei visti nell’Unione europea per i cittadini kosovari. Ad annunciarlo è stato lo stesso Haradinaj dopo aver incontrato l'ambasciatore francese a Pristina, Didier Chabert. "Ho ricevuto oggi in un incontro l'ambasciatore francese in Kosovo, Didier Chabert, per discutere della mia visita ufficiale a Parigi e dell'incontro con il ministro dell'Interno, Castaner. Lo scopo della visita è quello di coordinare e far progredire la liberalizzazione dei visti del Kosovo e l'agenda per l'integrazione nell'Unione europea, la reciproca collaborazione politica ed economica con la Francia", ha scritto Haradinaj in un post su Facebook. (segue) (Kop)