Forza Italia: Carfagna (FI), Berlusconi resta leader, ma serve struttura più efficiente e partecipata

- Su Forza Italia "il presidente Berlusconi ha avuto l'ennesima intuizione. Un percorso per arrivare a una fase nuova di un partito liberale, riformista e autonomo, attraverso un congresso o una tornata di primarie. Viviamo delle resistenze, come tutti i partiti che attraversano fasi delicate. Ma sono resistenze minoritarie e spero non prevarranno. Vincerà il senso di responsabilità". Lo ha affermato Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia e vicepresidente della Camera in un'intervista a "La Verità". "Sono tra i primi sostenitori delle primarie, fin dal 2014. Comunque sia, vorrei prima ascoltare l'opinione di tutti coloro che sono pronti a dare un contributo. Occorre prima stabilire le regole, del resto il nostro partito si sta misurando con strumenti nuovi. Magari per quella data (6 luglio, ndr) possiamo impostare le linee guida di questa fase di rinnovamento. L'importante è che le idee vengano prima delle persone. Se diventa un regolamento di conti interno, sarò la prima a ritirarmi dalla corsa". Sull'azzeramento dei vertici regionali del partito azzurro Carfagna ha risposto che "non è questione di azzerare, ma di affiancare al presidente Berlusconi una struttura dirigenziale più efficiente e partecipata" e pensare un partito senza Berlusconi "è da mitomani. Lui è il fondatore e leader indiscusso", avrà sempre l'ultima parola. "Per noi è sempre stato la Cassazione - ha aggiunto -. Bisogna però evitare che sotto di lui regni il caos. O che ci siano persone non legittimate al suo fianco che prendano decisioni cruciali. Anche questo ha indebolito il partito". In merito alle voci di scissione la coordinatrice forzista ha risposto: "Chi ha consumato scissioni in questi anni non ha mai avuto fortuna. Ma ad ogni scissione Forza Italia si indebolisce, e a me interessa la salute del partito. Questo non significa che accetteremo ricatti. Ma dobbiamo comunque cercare una mediazione per tenere dentro l'area del dissenso, cioè coloro che in questi mesi hanno posto la necessità di un cambiamento, sia pure con toni sgarbati", ha concluso Carfagna. (Com)