Honduras: al via missione Osa, focus su riforme elettorali

- Un gruppo di esperti elettorali dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) visiterà l’Honduras da oggi al 4 luglio. Si tratta, riferisce un comunicato dell’organizzazione panamericana, dell’ultima visita prima della consegna dell’informativa finale in cui l’Osa presenterà le sue proposte di riforma elettorale. La visita si svolge in un contesto di tensione in Honduras, teatro da circa un mese di massicce proteste antigovernative, molte delle quali represse con la forza dalle forze di sicurezza. Lo scorso 19 giugno, denuncia l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, 14 persone sono state ferite a Tegucigalpa, mentre il 24 giugno le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nell’Università dell’Honduras, ferendo cinque studenti. Nel frattempo l'agenzia guidata da Michelle Bachelet, ha aperto un’inchiesta per indagare sulla morte di quattro persone, incluso un bambino, decedute per ferite di arma da fuoco. Altre 78 persone, tra i quali giornalisti e difensori dei diritti umani, sono rimaste ferite nell’ambito delle proteste, denuncia l'ufficio Onu. (segue) (Mec)