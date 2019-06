Albania: al via oggi amministrative, opposizione esorta cittadini a boicottare processo

- Le urne per l’elezione di 61 tra sindaci e consigli comunali in Albania hanno aperto questa mattina a partire dalle ore 7. Alle urne sono chiamati circa 3,5 milioni di cittadini, a fronte delle tensioni che hanno caratterizzato il contesto politico nazionale negli ultimi tempi: l’opposizione di centrodestra guidata da Lulzim Basha ha boicottato il processo elettorale nel quadro delle recenti proteste antigovernative, esortando anche i cittadini a fare lo stesso e ad esprimere il loro dissenso rispetto a “questo processo farsa”. Anche il capo dello Stato, Ilir Meta, si è espresso contro lo svolgimento delle amministrative nella giornata di oggi, e inizialmente aveva spostato la data del processo elettorale dal 30 giugno al prossimo 13 ottobre: questo anche a fronte del fatto che in quasi la metà dei comuni i candidati rappresentanti la maggioranza di centro-sinistra guidata dal primo ministro Edi Rama non stiano correndo contro alcun avversario. (segue) (Alt)