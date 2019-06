Albania: al via oggi amministrative, opposizione esorta cittadini a boicottare processo (2)

- Le amministrative di oggi si svolgono sullo sfondo di forti contrasti politici, e verranno monitorate da una missione internazionale di osservatori guidati dall’Ufficio dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr). Lo scorso febbraio, l’opposizione di centro-destra ha abbandonato il parlamento e rinunciato in blocco ai mandati dei suoi deputati, rivolgendosi ai cittadini e chiamando a proteste di piazza per richiedere le dimissioni dell’attuale capo di governo, Edi Rama, e l’organizzazione di elezioni anticipate. Quest’ultima richiesta è stata fatta principalmente a fronte delle accuse lanciate dall’opposizione in merito ad una serie di presunti brogli elettorali portati avanti dalla maggioranza. Nelle ultime settimane, il quotidiano tedesco “Bild” ha pubblicato sulla sua versione online una serie di intercettazioni della procura albanese, in cui si possono ascoltare alcuni esponenti della maggioranza impegnati in conversazioni con personaggi legati al mondo della criminalità organizzata, impegnati a raccogliere voti a loro favore. In alcune di queste registrazioni si parla anche di fare pressioni sugli elettori e di offrire soldi in cambio di voti. (segue) (Alt)