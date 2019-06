Albania: al via oggi amministrative, opposizione esorta cittadini a boicottare processo (4)

- In un contesto politico così teso, la possibilità di disordini e proteste violente contro le istituzioni continua ad aumentare. I leader del centro-destra hanno esortato più volte i loro sostenitori a “fare di tutto per impedire il corretto svolgimento delle amministrative”. A fronte di ciò, per esempio, i comuni gestiti da esponenti dell’opposizione non hanno consentito alla Commissione elettorale di sfruttare gli ambienti pubblici ai fini del processo di voto. Addirittura, in alcuni casi, le commissioni locali sono state oggetto di aggressioni da parte di sostenitori dell’opposizione. (segue) (Alt)