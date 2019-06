Albania: al via oggi amministrative, opposizione esorta cittadini a boicottare processo (6)

- Molto più duri i toni assunti a riguardo dalle autorità di Washington. “Ostacolare il corretto svolgimento di un processo elettorale potrebbe anche portare all’interruzione dei rapporti con gli Stati Uniti”, ha detto il vice assistente del segretario di Stato Usa per gli Affari europei ed eurasiatici, Matthew Palmer. In un'intervista rilasciata all'emittente statunitense “Voice of America”, il funzionario ha ribadito che "è responsabilità dei leader dell'opposizione far capire ai loro sostenitori che la violenza è uno strumento inaccettabile, e che il 30 giugno non ci dovranno essere episodi del genere”, ha detto Palmer. “La protesta organizzata nella giornata del 21 giugno è stata assolutamente pacifica e conforme alle pratiche democratiche, e vogliamo che il processo elettorale del 30 giugno si svolga senza interruzioni”, ha aggiunto il diplomatico statunitense. (segue) (Alt)