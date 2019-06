Albania: al via oggi amministrative, opposizione esorta cittadini a boicottare processo (7)

- “L’organizzazione di elezioni amministrative senza la partecipazione dell’opposizione non è una situazione ideale, ma questo non pregiudica la validità del processo”, ha osservato l’assistente del segretario di Stato Usa, sottolineando ancora una volta che “chi vuole andare a votare deve poter essere libero di farlo”. Ieri sera il leader dell'opposizione, Lulzim Basha, in un messaggio rivolto ai cittadini ha dichiarato che "l'unica via per rendere impossibile la tenuta delle elezioni sarebbe stata la violenza, che rischierebbe di portare a perdite di vite umane e profonde piaghe sociali”. “Io e i democratici non crediamo nella violenza. Il 30 giugno è la tomba politica di Rama", ha aggiunto. (Alt)