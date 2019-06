Torino: ai Murazzi il campionato internazionale "Drone Race"

- Il 12 e 13 luglio, ai Murazzi del Po di Torino, si terrà il "Drone Race", campionato internazionale riconosciuto per le squadre professionistiche di drone racing. Piloti di droni provenienti da tutto il mondo si riuniranno a Torino per sfidarsi in una competizione i cui velivoli raggiungeranno la velocità di oltre 160 chilometri orari. L'evento sarà presentato giovedì 4 luglio alle 11.30, nella Sala Colonne di Palazzo Civico (piazza Palazzo di Città, 1 - II piano, Torino), nel corso di una conferenza stampa. All’incontro con i giornalisti saranno presenti, tra gli altri, la sindaca Chiara Appendino, l’assessora all’Innovazione Paola Pisano, il chief operating officer - Drone Champions League Mike Hoehsl. (Rpi)