Fisco: Meloni su obbligo scontrino elettronico, ulteriore salasso per commercianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commenta su Facebook la notizia che da lunedì, primo luglio, scatta l'obbligo di emettere lo scontrino elettronico per gli esercenti che hanno un volume d'affari superiore ai 400 mila euro. "E' proprio quello che serviva per far ripartire l’economia. Un ulteriore salasso per i nostri commercianti, e soprattutto un passo in più verso la dittatura del Grande Fratello fiscale. Complimenti", conclude Meloni. (Rin)