Libia: tutto pronto a Khartum per manifestazione da un milione di persone

- Si registra un clima di attesa a Khartum, capitale del Sudan, per la marcia che dovrebbe portare oggi in piazza un milione di persone proclamata dalle organizzazioni dell’opposizione alla giunta militare al potere. Si temono incidenti e una violenta repressione da parte dei militari, per questo si susseguono gli appelli alla calma nei confronti dei manifestanti per impedire violenze. Per gli organizzatori quello di oggi rappresenta un banco di prova dopo la repressione attuata nelle scorse settimane da parte dei militari al potere che hanno sgomberato il 3 giugno scorso un loro sit-in davanti alla sede del ministero della Difesa. In quell’occasione si sono contate decine di morti e un centinaio di feriti dopo che i militari hanno assaltato la piazza del sit-in davanti alla sede dell’esercito sparando sui manifestanti i quali erano li a protestare dal 6 aprile. La manifestazione di oggi arriva mentre l’Etiopia e l’Unione africana conducono una mediazione tra i manifestanti e i militari.(Res)