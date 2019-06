Energia: Azerbaigian, Socar e Botas discutono eventuale ingresso di Bp in progetto Tanap

- La compagnia petrolifera Bp, operatore di una serie di importanti progetti energetici in Azerbaigian, ha avanzato una richiesta di partecipazione nel quadro dell’azienda che si occupa dello sviluppo e la messa in esercizio del gasdotto transanatolico (Tanap). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, aggiungendo che al momento la suddetta compagnia è una joint venture formata dalla compagnia petrolifera statale azerbaigiana Socar e l’azienda turca Botas. Stando ai termini dell’accordo, la struttura dell’operatore del Tanap deve essere simile a quella dell’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan: al momento Socar e Botas stanno discutendo le condizioni per un’eventuale entrata di Bp nel progetto e un’eventuale redistribuzione delle quote nel caso in cui l’ingresso della compagnia petrolifera britannica nel progetto venga accordato. Il Tanap costituisce la sezione più lunga del Corridoio meridionale del gas, che andrà completato con il Tap e la sua capacità di trasporto di 10 miliardi di metri cubi di gas l’anno verso l’Europa meridionale. Quest’ultimo gasdotto è al momento in costruzione e i lavori dovrebbero terminare nel 2020. (Res)