Venezuela: morte capitano Acosta, governo ordina inchiesta, opposizione denuncia tortura

- Il governo del Venezuela ha confermato la morte, avvenuta ieri, del capitano di corvetta Rafael Acosta Arevalo, arrestato per la presunta partecipazione a un piano per rovesciare e assassinare il presidente, Nicolas Maduro. L’opposizione e le organizzazioni in difesa dei diritti umani hanno denunciato che il militare è stato torturato ed è morto a causa delle torture. L’ufficio del Pubblico ministero, che giovedì aveva comunicato che Acosta era tra gli arrestati, ha annunciato un’inchiesta approfondita. Il procuratore generale, Tarek William Saab, ha assicurato va Twitter “un'indagine obiettiva, indipendente e imparziale nel pieno rispetto dello stato di diritto”. (segue) (Brb)