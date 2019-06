Venezuela: morte capitano Acosta, governo ordina inchiesta, opposizione denuncia tortura (4)

- Tamara Sujú, avvocato e attivista per i diritti umani, direttrice del Casla Institute, ha dichiarato che l’ufficiale ha subito torture disposte dalla Direzione generale militare controspionaggio (Dgcim). Venerdì il detenuto si è presentato in tribunale su una sedia a rotelle, con segni di lesioni e difficoltà a parlare. Sujú ha detto di ritenere responsabili il presidente Maduro e il direttore della Dgim, Ivan Hernandez Dala, e ha annunciato che si occuperà del caso personalmente. La moglie, Waleska Perez, che aveva rivelato l’arresto, ha confermato che il marito è stato portato in aula in pessime condizioni. (segue) (Brb)