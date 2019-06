Venezuela: morte capitano Acosta, governo ordina inchiesta, opposizione denuncia tortura (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione per i diritti umani Provea (Programa Venezolano de Educacion-Accion en Derechos Humanos) ha già sollecitato l’alta commissaria per i diritti umani, Michelle Bachelet, a utilizzare i meccanismi disponibili – ovvero la possibilità per l’agenzia specializzata dell’Onu di accedere ai centri di detenzione per monitorare le condizioni dei detenuti – per verificare le informazioni sulla morte del capitano Rafael Acosta Arevalo. (Brb)