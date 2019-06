Roma: Raggi, uffici convocano persone in attesa di casa popolare dal 2000, finalmente graduatorie scorrono

- "C'erano ancora persone che aspettavano la casa popolare dal 2000. Adesso questa lunga attesa è finita: sono state tutte convocate dagli uffici comunali per l'assegnazione". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Parliamo di cittadini inseriti nella graduatoria del vecchio bando, di quasi 20 anni fa - prosegue Raggi -, e che ancora aspettavano il loro turno. Grazie allo scorrimento delle assegnazioni, che oggi viaggiano ad una velocità praticamente doppia rispetto al passato, questo vecchio bando si può dire finalmente concluso". E conclude: "Ringrazio l'assessora Rosalba Castiglione, i dipendenti e le dirigenze capitoline insieme a tutti coloro che stanno contribuendo per difendere e migliorare questo fondamentale servizio ai cittadini. Le case popolari rappresentano uno strumento fondamentale, c'è ancora molto da fare per riportare queste risorse pienamente al servizio della collettività, ma passo dopo passo stiamo chiudendo con un passato di inerzia e mala gestione e continuiamo decisi su questa strada".(Rer)