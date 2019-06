Pd: Zingaretti, domani parte da Campania "Viaggio per l'Italia" per costruire alternativa

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, annuncia su Twitter: "Domani parte il 'Viaggio per l’Italia'. Iniziamo dalla Campania, combattiamo insieme a lavoratori e imprenditori per costruire l'alternativa. Ambiente, conoscenza e giustizia sociale sono la base per un nuovo modello di sviluppo", conclude. (Rin)