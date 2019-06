Serbia-Montenegro: presidente Vucic, pronto a discutere rapporti bilaterali con omologo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha annunciato di essere disposto e pronto ad avere un colloquio con l’omologo del Montenegro, Milo Djukanovic, per discutere una serie di questioni di rilievo nel quadro dei rapporti bilaterali. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tanjug, aggiungendo che il capo dello Stato serbo ha dichiarato che nonostante le tensioni che hanno caratterizzato i rapporti tra Belgrado e Podgorica nell’ultimo periodo, è sempre meglio promuovere “un dialogo costruttivo piuttosto che tensioni e problemi”. “Dobbiamo impegnarci per mettere in piedi un rapporto normale, anche e soprattutto nell’interesse dei cittadini serbi residenti in Montenegro”, ha detto Vucic, sottolineando che le tensioni politiche che si stanno registrando nella regione sono date principalmente dalla divergenza degli interessi nazionali dei singoli paesi. (segue) (Seb)