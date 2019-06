Energia: produzione di gas in Egitto ha raggiunto i 6,8 miliardi di piedi cubi al giorno

- L'attuale produzione egiziana di gas naturale ha raggiunto i 6,8 miliardi di piedi cubi al giorno. Il ministero del Petrolio egiziano lo ha annunciato in un rapporto diffuso con la fine dell'anno fiscale 2018/2019. Alla fine di settembre, l'Egitto ha annunciato di aver raggiunto l'autosufficienza a causa dello sviluppo accelerato di 4 giacimenti di gas, primo fra tutti il campo di Eni, Zohr. La dichiarazione di oggi ha rivelato che la produzione di Zohr ha raggiunto i 2,4 miliardi di piedi cubi alla fine di maggio, quasi un anno e mezzo dopo che il presidente Abdul-Fattah al Sisi ha dato il via alla produzione dal giacimento di gas supergigante dell'Eni il 31 gennaio 2018, con il costo dell'investimento netto che vale fino a 15,6 miliardi di dollari. La produzione di gas naturale da parte di Zohr è prevista in 3 miliardi di piedi cubi alla fine del 2019. Oltre a Zohr, circa 15 pozzi sono stati avviati nel giacimento offshore Nooros nel delta del Nilo nel periodo da agosto 2015 a luglio 2018 con un investimento fino a 290 milioni di dollari. Oltre a Zohr e Nooros di Eni, due campi; Giza e Fayoum nella concessione offshore di BP della zona del nord di Alessandria sono state avviate a febbraio a 400 milioni di piedi cubi al giorno. "Il lavoro sta andando ad aumentare la produzione di Giza e Fayoum", ha detto il ministero.(Res)