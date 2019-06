Business news: Giordania e Iraq firmano memorandum d'intesa per la cooperazione congiunta

- Iraq e Giordania hanno firmato un memorandum d’intesa per la cooperazione congiunta nella realizzazione di progetti e nella ricostruzione e riabilitazione delle infrastrutture irachene. Il memorandum è stato firmato dal direttore generale del dipartimento legale del ministero della Pianificazione, Hanno Ismail Ibrahim, e dal rappresentante dell’Associazione degli appaltatori giordani, Ahmed al Yaqoub, alla presenza del ministro della Pianificazione iracheno, Nouri Sabah al Dulaimi, e dal primo ministro giordano, Omar al Razzaz. L’Unione degli appaltatori iracheni ha avviato l'attuazione di questo memorandum per rafforzare la cooperazione tra il settore privato giordano e quello iracheno, ha affermato Al Dulaimi, spiegando che il dicastero della Pianificazione mira a rafforzare la partnership con il settore privato e a svolgere un ruolo attivo nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo nell'ambito del programma di sviluppo sostenibile “Vision 2030”. Inoltre, ha sottolineato l’importanza del memorandum per lo sviluppo e lo scambio di esperienze nella ricerca e nel settore degli studi universitari, oltre che nelle procedure di esportazione delle imprese verso l’Iraq per contribuire alla ricostruzione. (Irb)