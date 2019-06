Business news: Libano, ministro Finanze, situazione dell'economia è sotto controllo

- La situazione dell’economia in Libano è sotto controllo. Lo ha detto il ministro delle Finanze libanese, Ali Hassan Khalil, commentando l’ultimo rapporto dell’agenzia di rating Moody’s. Nel suo ultimo rapporto, l’agenzia di rating sostiene che il Libano potrebbe dover riprogrammare il debito, nonostante le misure adottate per ridurre il deficit di bilancio nella finanziaria 2019. Secondo Moody’s, il Libano potrebbe dover riprogrammare il deficit a causa del rallentamento dei flussi di capitale verso il paese e al calo dei depositi. Lo scorso 25 giugno, il governatore della Banca centrale del Libano, Riad Salameh, ha annunciato che la base dei depositi è scesa a 3 miliardi di dollari, ma si è detto ottimista sulla capacità del paese ad attrarre fondi grazie ai vantaggiosi tassi d’interesse offerti. Il debito pubblico libanese ha raggiunto 82,95 miliardi di dollari alla fine di giugno 2018, in aumento dell'8,5 percento rispetto ai 76,5 miliardi di dollari dell'anno precedente, mentre il deficit di bilancio ha raggiunto l'11,5 percento del Pil. Il parlamento libanese sta attualmente discutendo il bilancio dello Stato del 2019 con l'obiettivo di ridurre il deficit di bilancio al 7,6 per cento del Pil. (Res)