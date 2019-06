Business news: kuwaitiana Kufpec scopre gas nel blocco malese Sk-410B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia kuwaitiana Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kupfec) ha annunciato oggi la scoperta di gas naturale nel blocco Sk-410B in Malesia. Lo riferisce la stessa compagnia in un comunicato stampa. Il blocco si trova in acque poco profonde, a circa 90 chilometri dalla costa del Sarawak, nel nord del paese. La scoperta è stata effettuata da Kufpec Malaysia, una consociata interamente controllata della società kuwaitiana, che detiene il 42,5 per cento degli asset nell'ambito di un contratto di condivisione della produzione con la locale Petronas. (Res)