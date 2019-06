Business news: egiziana Enppi vince gara d’appalto per progetto petrolifero in Arabia Saudita

- La compagnia energetica statale egiziana Enppi ha vinto una gara d’appalto per un progetto petrolifero in Arabia Saudita del valore di oltre 500 milioni di dollari. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, attraverso un comunicato stampa. "Enppi ha vinto una grande gara internazionale per realizzare un nuovo progetto petrolifero ‘chiavi in mano’ in Arabia Saudita”, ha annunciato il titolare del dicastero. Si tratta di un particolare sistema di trattamento del petrolio greggio teso ad aumentare la produzione di idrocarburi. "La gara d'appalto - ha commentato El Molla - aumenta il portafoglio di investimenti di Enppi in Arabia Saudita a oltre 1,25 miliardi di dollari. Questo progetto rientra nel quadro della visione strategica del ministero del Petrolio dell’Egitto per estendere il suo lavoro all'estero, sfruttando la propria un'esperienza di livello mondiale". (Cae)