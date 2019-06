Business news: Libia, colloqui a Tripoli sul progetto dell’autostrada litoranea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino, ha discusso con Milad Matoug, ministro dei Trasporti del Governo di accordo nazionale (Gna), dell'attuazione del progetto della strada litoranea Amsaed-Ras Ijdir, che copre l'intera costa libica dall'Egitto occidentale all'est della Tunisia. Secondo una nota del ministero dei Trasporti pubblicato su Facebook, Buccino e Matoug hanno discusso degli "ostacoli che si frappongono all'attuazione della nuova strada Amsaed-Ras Ijdir e dei meccanismi per trovare soluzioni che consentano alle aziende appaltatrici di realizzare il progetto". L’ambasciata d’Italia ha confermato su Twitter che le due parti hanno discusso “di progetti in comune tra Italia e Libia”, senza però fornire dettagli. Da tempo il governo di Tripoli ha manifestato l’intenzione di ripartire con la “fase due” del progetto infrastrutturale, mentre per la “fase uno” (la parte est del progetto) era già stata fatta una gara d’appalto nel 2012. L’infrastruttura della lunghezza di 1.700 chilometri, dal confine tunisino a quello egiziano, si estende sul tracciato della via Balbia. Il costo stimato è di circa 5 miliardi di dollari in 20 anni. Il primo lotto dell’opera era stato assegnato all’azienda Impregilo, ma la forte instabilità nel paese ha spinto a sospendere i lavori. (Lit)