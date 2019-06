Business news: Algeria, venduti 97 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2018

- L'Algeria ha venduto 97 miliardi di metri cubi di gas naturale nel corso del 2018. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo energetico Sonatrach, Rachid Hachichi, secondo quanto riferito dal quotidiano “El Khabar”. Parlando all'inaugurazione del sesto simposio dell'Associazione algerina dell'industria del gas (Aig) nella località di Orano, nell’ovest del paese, Hachichi ha detto che queste cifre fanno del paese “un attore indispensabile nel mercato globale del gas". Secondo Hachichi, l'Algeria beneficerà di un ulteriore “sviluppo del mercato globale del gas” grazie alla “sua posizione geografica nel cuore del Mediterraneo” e al suo ruolo di “porta d'accesso” affacciata sull’Europa. “Dobbiamo continuare a fornire gas all'Europa, soprattutto perché offriamo un’importante alternativa per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento", ha aggiunto il numero uno di Sonatrach. Hachichi ha ricordato che la firma di “nuovi accordi” e “l'estensione dei contratti esistenti” per la fornitura di gas rafforzerà la posizione dell’Algeria come “attore chiave nel campo dell'energia”. Non solo: Algeri dovrebbe cercare “nuovi mercati” come “Asia, Africa e America Latina”. (Ala)